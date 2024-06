În direct la emisiunea Culisele Statului Paralel, fostul soț al Elenei Udrea a spus cum s-au întâlnit cu toții la Neptun.

Evenimentul a fost organizat de Băsescu la vila de protocol unde se țineau petreceri private cu cei mai puternici oameni din stat.

Anca Alexandrescu: Cand l-ati cunoscut pe Coldea?

Dorin Cocoș: Prima oara l-am vazut la Neptun, cand l-a invitat presedintele cu sotia lui, la un eveniment. Abia il luase presedintele de la SRI, il numise, cred. Atunci l-am vazut prima oara.

Anca Alexandrescu: Ce impresie ati avut despre Coldea?

Dorin Cocoș: Un baiat tanar, dornic sa faca treaba, credincios, familist, copii, mi-a placut foarte mult de el.

Anca Alexandrescu: Cand v-ati imprietenit cu Coldea si Maior?

Dorin Cocoș: In 2008, 2009 cam asa.

Cu toate acestea, Traian Băsescu declara, în direct la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, că doar o singură dată s-a întâlnit cu Florian Coldea.

"Pe Dumbrava cred ca l-am vazut la bilanturi, iar pe Coldea ori de cate ori l-am vazut era cu Maior. Eu nu l-am primit singur la mine in cabinet, intr-o duminica l-am chemat, am avut treaba cu ei. Maior nu era la birou, el era in Bucuresti, a venit Coldea singur, in rest, timp de 8 cat a fost Coldea pe timpul mandatulului meu, nu l-am chemat sigur pe Coldea la mine", a spus Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă l-a primit pe Florian Coldea când a fost director interimar, Băsescu a replicat: "Este o altă socoteală."