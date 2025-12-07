"Cred că e prima dată când vin la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. Indiferent care va fi rezultatul alegerilor datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuiesc luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație, nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă. Nu tragem la răspundere public pe cei acre au făcut datoria ci pe cei care încearcă să o rezolve, să rezolve lucrurile. La fel ;i cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor, ci ne interesează cine următorul președinte care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor.

Deci suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la SUA că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini, deci am venit la vot îngrijorat", a transmis fostul președinte după exercitarea votului.

Întrebat dacă crede că o să influențeze rezultatul de astăzi viitorul negocierilor politice din România, Băsescu a răspuns: "În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid".

Urnele de vot s-au deschis în Capitală de la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători. La aceste alegeri pot vota doar cei care au buletinul în București. Votul poate fi exercitat DOAR la secția unde este arondată adresa de domiciliu sau de reședință.