Tanczos Barna vede Guvernul pe muchie de cuțit: „Moțiunea de cenzură are șanse mari să treacă”

Sursă: realitatea.net

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, susține că moțiunea de cenzură inițiată în Parlament are șanse ridicate să treacă, ceea ce ar duce la schimbarea actualului Guvern.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei conferințe de presă, într-un context politic tensionat, marcat de negocieri și incertitudine privind viitoarea majoritate parlamentară.

„Cu mare probabilitate, Guvernul o să fie schimbat”

Tanczos Barna a afirmat că săptămâna viitoare ar urma să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură, iar scenariul în care aceasta trece este considerat unul foarte posibil.

„Săptămâna viitoare avem moţiune de cenzură, cu certitudine. Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură o să treacă şi Guvernul o să fie schimbat. Avem un anunţ din partea celor mai mari două partide cu privire la un demers comun. Deci, un demers comun PSD - AUR pentru a trece o moţiune de cenzură. Prin această moţiune de cenzură, Guvernul Bolojan o să fie schimbat”, a declarat ministrul interimar.

El a adăugat că, în cazul în care Guvernul cade, urmează o perioadă de negocieri politice pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

„Încep negocierile pentru formarea unei noi majorităţi. Acea nouă majoritate poate să fie majoritatea care s-a creat pentru a pica Guvernul Bolojan sau poate să fie o altă majoritate. Depinde foarte mult de timpul care va curge din momentul trecerii moţiunii şi până la formarea unei coaliţii care asigură o majoritate sau soluţia politică pentru un guvern minoritar. Cred că, în momentul de faţă, toate opţiunile sunt pe masă şi toate variantele sunt posibile. Vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare”, a precizat Tanczos Barna.

Interimat limitat la decizii urgente în Agricultură

În paralel cu situația politică, ministrul interimar a vorbit și despre mandatul său temporar la conducerea Ministerului Agriculturii, precizând că acesta este unul limitat și orientat strict spre probleme urgente.

El a explicat că, deși perioada de interimat ar putea dura până la 45 de zile, prioritățile rămân strict administrative și operaționale.

„Într-o lună şi jumătate pot fi făcute foarte multe lucruri. Dar, sincer, astăzi m-aş limita la aceste probleme curente care sunt importante pentru şedinţa de mâine sau şedinţa de săptămâna viitoare. Ne vedem şi săptămâna viitoare în acelaşi format şi revenim cu detalii, cu privire la priorităţile pe termen mediu. Acum ne concentrăm pe ce este foarte urgent”, a precizat ministrul.

Context politic tensionat înainte de votul moțiunii

Declarațiile vin în contextul în care au apărut informații privind inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Demersul ar urma să fie susținut de mai multe formațiuni politice, ceea ce ar putea schimba echilibrul actual din Parlament.

Situația deschide astfel un nou capitol de negocieri politice, cu mai multe variante posibile pentru configurarea viitorului executiv.