Val de susținere sau iluzie digitală? Rețea de boți promovează masiv mesajul «Susțin Bolojan!»

Zeci de pagini și grupuri apărute peste noapte pe rețelele sociale creează impresia unei susțineri masive pentru premierul Ilie Bolojan. În realitate, o analiză gandul.ro arată că o mare parte din activitate este generată de conturi suspecte, cu caracteristici tipice boților: profiluri recente, puțini prieteni, lipsa unui istoric real și mesaje repetitive precum „Susțin Bolojan!”.

Aceste conturi comentează într-un ritm neobișnuit de rapid, folosesc aceleași formule și își amplifică reciproc vizibilitatea prin like-uri și răspunsuri coordonate. Unele dintre ele ar fi fost implicate anterior și în scheme frauduloase, fiind reutilizate acum pentru propagarea mesajelor politice, potrivit gandul.ro

În paralel, grupuri dedicate susținerii premierului distribuie sincronizat aceleași postări și încurajează mobilizarea online. Cu toate acestea, entuziasmul din mediul digital nu se reflectă în realitate: la evenimentele de susținere participarea a fost redusă, iar rezultatele electorale indică un sprijin limitat.

Diferența dintre popularitatea online și cea din teren ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea acestei mișcări, sugerând mai degrabă o campanie artificială decât o susținere organică.

