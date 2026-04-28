Lidera social-democraților europeni, intervenție în favoarea PSD în Parlamentul European

Sursă: Agerpres

Lidera grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, și-a reiterat marți încrederea deplină în PSD și a afirmat că liderul partidului Sorin Grindeanu i-a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă din România pentru a forma un guvern.

'Reiterez încrederea deplină în PSD. Ieri (luni -n.r.) au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă unele dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern', a declarat Iratxe Garcia Perez în conferința de presă a grupului său politic din Parlamentul European, la Strasbourg.



Eurodeputata spaniolă a răspuns unei întrebări din partea presei străine privind impactul pe care l-ar avea asupra grupului său posibilitatea ca social-democrații să formeze un guvern cu extrema dreaptă în România.



'Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern', a spus lidera grupului S&D și și-a exprimat speranța ca Partidul Popular European să aibă aceeași poziție și 'atunci când va exista un guvern, în niciun caz să nu fie un guvern cu extrema dreaptă'.