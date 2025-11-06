Sunt informații de ultimă oră despre accidentul grav produs miercuri seara, în Capitală. TIR-ul care a accidentat mortal un bărbat transporta materiale, se pare, electorale, destinate campaniei lui Cristian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei.

Surse apropiate de anchetă spun că TIR-ul implicat, înmatriculat în județul Bihor - fieful politic al lui Ilie Bolojan -, ar fi avut în interior multe materiale promoționale pentru campania liberală. S-ar părea că această legătură nu este una întâmplătoare. Există, astfel, informații potrivit cărora campania lui Cristian Ciucu ar fi sprijinită direct de structuri din Bihor conduse de Ilie Bolojan.

Rămâne de văzut dacă acest accident tragic va scoate la lumină noi detalii despre modul în care sunt gestionate materialele de campanie și despre implicarea filialelor PNL din țară în cursa pentru Primăria București.