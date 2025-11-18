SURSE: Orban a fost eliminat din cauza dosarului Micula

Fostul lider PNL a ajuns ținta unui mare scandal în urma perchezițiilor la firmele fraților Micula, care se află de ani de zile în spatele lui Ilie Bolojan. La scurt timp, Orban i-a atacat dur pe reziști și i-a acuzat că profită de imaginea președintelui pentru a-i face campanie lui Cătălin Drulă.

La începutul lunii noiembrie, Parchetul General a făcut percheziții de amploare la sediile unor firme care aparțin fraților Micula.

Cum justifică Orban despăgubirile uriașe încasate de frații Micula

Surse apropiate anchetei spun că această investigație privește modul în care a fost gestionat ajutorul de stat în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, sumă ce a fost acordată de guvernul condus de Ludovic Orban în 2019. Atunci s-a făcut totul într-o mare grabă pentru a evita blocarea unor companii de stat, susține fostul premier.

Este vorba despre companiile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet a căror conturi au fost blocate de cei doi afaceriști în decembrie 2019.

În presă, au apărut mai multe speculații conform cărora miliardarii din Bihor ar fi fugit din țară pentru a nu da ochii cu anchetatorii. Însă, cei doi au negat acuzațiile.

Ioan Micula a transmis în urma perchezițiilor: "Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce au cerut."

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, în rejudecare, pretențiile fraților Micula privind despăgubirile. Decizia Tribunalului UE nu este însă definitivă. La noi în țară, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare spune că salută decizia înaltei curți de casație și justiție privind ANAF și că instituția a acționat corect atunci când a păstrat măsurile asiguratorii asupra firmelor vizate de anchetă.

Cu toate acestea, banii au fost deja plătiți și acum trebuie recuperați de statul român. Numai că, potrivit unor surse, aceștia ar fi fost transferați ilegal și delapidați astfel încât posibilitatea statului de a recupera banii este aproape inexistentă.

Potrivit unor surse, dosarul controversat ar putea să explodeze cât de curând, iar în fața anchetatorilor ar putea ajunge și Ludovic Orban, cel care era premier în acea perioadă. Frații Micula sunt foarte bine conectați la vârful statului român. Ei au avut o relație extrem de apropiată cu Ilie Bolojan, după cum relata fostul ambasador american în 2006. Cei doi frați ar fi reușit să-l impună pe Bolojan la conducerea județului Bihor, după ce ar fi intervenit pe lângă guvernul Tăriceanu.

În scandal a intervenit și Cristian Popescu, candidat independent la Primăria Capitalei. Acesta a declarat că Ludovic Orban este un trădător, motiv pentru care a fost acum eliminat de la Palatul Cotroceni.

Însă, fostul premier susține că nu a avut de a ales când a fost nevoit să le plătească fraților Micula despăgubiri în valoare de 400 de milioane de euro. Mai mult, Orban a declarat că nu putea risca să piardă dreptul de a dirija avioane în spațiul românesc în cazul în care s-ar fi oprit finanțarea pentru compania Romatsa.

„Eram obligat să plătesc această despăgubire, nu am plătit-o fără negocieri, am ajuns la cea mai mică sumă. Dacă nu acceptam să plătesc, frații Micula s-ar fi îndestulat într-un mod mult mai dăunător intereselor statului român. Nu are nicio legătura ancheta cu efectuarea plății, statul român era obligat să plătească încă din 2015. Statul român a pierdut procesul în condiții pe care nu vreau să le comentez, dar era o decizie de pus în practică.”

Potrivit unor surse, Nicușor Dan ar fi decis demiterea lui Orban din funcția de consilier prezidențial după ce fostul lider PNL i-a acuzat pe reziști că profită de imaginea sa pentru campania la Primăria Capitalei.

"Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan." - a transmis Ludovic Orban după ce șeful statului a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.