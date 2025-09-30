O mișcare cel puțin neașteptată din partea lui Nicușor Dan. Potrivit surselor Realitatea PLUS, președintele României vrea să-și formeze un nou partid. Vorbim despre un partid care va fi denumit "Partidul România Onestă" - formațiune politică care, după mai multe discuții interne, ar avea deja o direcție destul de clară. Partidul ar fi deja în formare și este chiar testat în sondaje.

Informația a fost dezvăluită de Ion Cristoiu, care susține că Nicușor Dan este împins din mai multe direcții pentru a-și forma acest partid.

Potrivit surselor menționate, planurile șefului statului ar fi, practic, dezbinarea a două partide pentru a putea obține membri din aceste partide, și aici vorbim despre USR și PNL.