Potrivit surselor Realitatea PLUS, termenul de două săptămâni coincide cu momentul în care trebuie să fie gata reforma administrației locale.

În discuția purtată, astăzi, la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan i-a spus președintelui Nicușor Dan că, atunci când va fi gata această reformă, va fi și momentul în care decide dacă pleacă sau nu din fruntea Guvernului. Cu alte cuvinte, depinde de cât de mult cedează ceilalți în fața cerințelor sale.

Potrivit acelorași surse, Nicușor Dan i-ar fi cerut lui Bolojan ca, înainte ca această reformă administrativă să ia forma unei legi, să fie înainte de toate discutată cu el, adică să i se prezinte forma agreată în Coaliție.