„Nu este o plăcere să discut aceste chestiuni. (...) Ceea ce iese în spaţiul public despre oricare dintre noi, din echipa guvernamentală, afectează toată echipa. Este o chestiune de încredere. Încrederea se clădeşte cu greu şi se dărâmă foarte uşor. De aceea, fiecare dintre noi, atunci când avem de dat explicaţii, e bine să le dăm, să le dăm cât mai complet posibil şi cât mai convingător. Sunt binevenite explicaţiile pe care le-a dat premierul. De asemenea, dacă mai persistă anumite întrebări, cred că trebuie continuat cu a răspunde pe resturile de întrebare, să zic aşa. Dacă există alte probleme, la fel, trebuie explicat cu răbdare, cu lux de amănunte, astfel încât oamenii să înţeleagă şi să aleagă”, a afirmat Stelian Ion răspunzând unei întrebări într-o emisiune la un post TV.

Ministrul Justiţiei susţine că nu comentează asupra unor cereri privind demisia primului ministru, subliniind că îşi doreşte ca acesta să rămână în fruntea Guvernului.

„Demisia? Chestiunea asta nu am discutat-o şi nu voi face aprecieri asupra acestui subiect. Am spus că aceste chestiuni – şi premierul a spus, şi eu spun în seara asta, şi colegii mei – că le vom discuta în coaliţie. Dar eu îmi doresc foarte mult ca ceastă echipă cu Florin Cîţu în calitate de premier să meargă înainte. Avem reforme de făcut, avem multă treabă de făcut şi acum stăm, iată, şi suntem blocaţi într-o campanie electorală internă a PNL, nu a USR – avem şi noi campanie electorală internă, dar nu cred că se vede lucrul ăsta - şi lucrul ăsta ne încetineşte. Deci cred că avem foarte multă treabă de făcut. Dacă unul dintre noi are anumite probleme, trebuie să dea toate explicaţiile. Dacă problemele persistă şi se acutizează, bineînţeles că se vor lua decizii. Niciunul dintre noi, nici măcar premierul, nu este de neînlocuit. Dar nu suntem acolo. Îmi doresc foarte mult să ne sprijinim unii pe alţii, să avem puterea, răbdarea să ne şi ascultăm, să ascultăm acele argumente, să nu ne năpustim aşa, fără să ascultăm toate argumentele, pentru că e o chestiune foarte serioasă, care ţine de credibilitatea Guvernului, de credibilitatea României, lucrurile acestea trebuie cântărite şi gestionate cu foarte mare înţelepciune”, a mai declarat Stelian Ion.