„Am avut alegeri anulate, am avut o bătaie de joc la prezidențiale, iar peste patru milioane de români au votat pentru George Simion. Acesta ar trebui să fie un semnal pentru oricine are curajul să privească realitatea”, afirmă Avrămescu.

El spune că partidele aflate la guvernare „au stat lipite de putere”, refuzând să susțină moțiunile de cenzură ale AUR care vizau „oprirea valului de taxe și impozite” impus românilor de guvernul Bolojan. „Cu cine să faci coaliție când toate aceste partide au votat cot la cot împotriva oamenilor? Nu au avut nici cel mai mic gest pentru a opri guvernarea lui Ilie Bolojan”, declară acesta.

Ștefăniță Avrămescu afirmă că vechile partide folosesc etichete precum „extremiști” sau „pro-ruși” pentru a evita discuția reală: „Oamenii nu mai cred propaganda lor. În Buzău, reacția e clară: George Simion e aplaudat, Ciolacu trebuie să meargă păzit.”