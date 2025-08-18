"Astazi vor fi mai multe intalniri la guvern cu structurile asociative, cu UNCJR-ul si cu Asociatia Municipiilor din Romania, unde reprezentantii nostri - presedinti de CJ, primari de municipiu - vor merge si isi vor sustine cu argumente punctele de vedere.

Intelegem necesitatea aoptarii unei asemenea ordonante. Sunt cateva lucruri care pot fi imbunatatite. Tocmai de aceea, colgeii din BPN, si nu doar ei, au trimis in aceste zile aceste propuneri care vor fi discutate la Guvern.

Este necesară adoptarea unei asemenea ordonanței, doar sunt lucruri de nuanță care pot fi îmbunătăție. E o poziție pe care nu doar o are doar PSD-ul. După cum ați văzut, au fost foarte multe discuții în aceste zile, cu privire la această ordonanță, discuții transpartinice. Și primari de la PNL, chiar și primari din USR și UDMR vin, la rândul lor, cu propuneri de îmbunătățire a acestei ordonanțe, care trebuie a fi adoptată în perioada următoare. Aici suntem cat se poate de clari, fara nuante", a transmis Grindeanu.

Grindeanu a vorbit si depre intalnirile avute saptamana trecuta de social-democrati cu Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul carora conducerii PSD i-a fost prezentata situatia la zi a executiei bugetare si o imagine - "in mare" - cu propunerea de rectificare bugetara care trebuie sa vina saptamanile urmatoare.

"A ramas, dupa o discuție extrem de buna, pe care tin sa o aprecize, ca astazi, maine sa se clarifice si cu Comisia Europeana pe anumite date macroeconomice, dl ministru Nazare, si sa vina sa ne prezinte aceast[ rectificare bugetara intr-o faza incipienta, (...) pe liniile directoare pe care vrea sa le duca si sa le adopte", a aratat pre;edintele interimar al PSD.