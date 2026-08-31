Sorin Grindeanu prezintă planul PSD pentru relansarea României: 10 priorități pentru următorii doi ani

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat concluziile ședinței partidului desfășurate la Sinaia, anunțând direcția pe care social-democrații o propun pentru viitoarea guvernare. PSD transmite că este pregătit să susțină fie un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, fie un premier independent, cu condiția ca Executivul să includă o reprezentare puternică a miniștrilor social-democrați și să își asume un program clar de măsuri pentru dezvoltarea țării.
PSD pune obiectivele înaintea funcțiilor
Potrivit lui Sorin Grindeanu, prioritatea partidului este negocierea obiectivelor de guvernare înaintea împărțirii funcțiilor politice. PSD propune un acord politic bazat pe 10 priorități pentru următorii doi ani, concentrat pe măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și atragerea fondurilor europene.
Mesajul transmis este unul orientat spre stabilitate și responsabilitate, având ca obiectiv construirea unei Românii care produce mai mult, investește mai mult și oferă cetățenilor o viață mai bună.
Protejarea puterii de cumpărare și relansarea economiei
Sorin Grindeanu a subliniat că România trebuie să intre într-o nouă etapă de dezvoltare economică, în care accentul să fie pus pe sprijinirea producției interne și pe protejarea nivelului de trai al populației.
Printre obiectivele prezentate de liderul PSD se numără:
protejarea puterii de cumpărare;
încheierea experimentelor fiscale;
relansarea producției în România;
continuarea investițiilor strategice.
Parteneriatul public-privat, o soluție pentru marile investiții
Un punct important al planului prezentat de Sorin Grindeanu îl reprezintă extinderea surselor de finanțare pentru proiectele majore, în contextul apropierii de final a PNRR.
Liderul PSD consideră că România trebuie să adopte mai rapid modelul parteneriatului public-privat pentru finanțarea unor investiții de interes național, precum autostrăzile, spitalele, sistemele de irigații, proiectele din apărare și dezvoltarea industriei de apărare.
În viziunea sa, dacă acest mecanism va funcționa eficient la nivel național, el poate fi extins ulterior și pentru proiectele județene sau locale.
O viziune pentru următorul deceniu
Prin deciziile adoptate la Sinaia, PSD își conturează o strategie care pune în prim-plan investițiile, dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Sorin Grindeanu transmite că partidul este pregătit să participe la formarea unei majorități parlamentare doar în jurul unui program de guvernare construit pe rezultate concrete, cu obiectivul de a transforma următorul deceniu într-o perioadă de dezvoltare și modernizare pentru România.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026