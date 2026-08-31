Sorin Grindeanu prezintă planul PSD pentru relansarea României: 10 priorități pentru următorii doi ani

Publicat 31 aug. 2026, 16:13 Actualizat 1 sept. 2026, 10:13

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat concluziile ședinței partidului desfășurate la Sinaia, anunțând direcția pe care social-democrații o propun pentru viitoarea guvernare. PSD transmite că este pregătit să susțină fie un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, fie un premier independent, cu condiția ca Executivul să includă o reprezentare puternică a miniștrilor social-democrați și să își asume un program clar de măsuri pentru dezvoltarea țării.

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