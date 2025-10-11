”Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a adăugat social-democratul.
Sorin Grindeanu a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite.
El a adăugat că ”uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”. Grindeanu a declarat că între parteneri este important să existe echilibru şi să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor.