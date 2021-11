„Am constatat cu reală satisfacţie un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor. În două zile am crescut de la 90.000 de elevi de 12 – 15 ani la aproape 96.000 şi în rândul elevilor de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000 aproape. Sunt ultimele date din platforma de vaccinare. Am atins practic 30% vaccinarea elevilor.

54 la sută dintre unităţile de învăţământ preuniversitar au rată de vaccinare de cel puţin 60%”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seara, la un post TV.

Ministrul a precizat că sunt și școli cu rată mică de vaccinare.

„Am văzut unităţi de învăţământ, şi îmi pare rău, cu rată de vaccinare de 12%, 27%. Am văzut Liceu Sanitar cu 36%, greu de înţeles. Am văzut, din păcate, o şcoală care a cerut în mod insistent, repetat şi argumentat prezenţă fizică şi are rată de vaccinare de 40%. Dacă vrem, haideţi să facem ceva”, a mai spus ministrul.

Precizările ministrului Educației vin după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că va fi introdusă o nouă condiție pentru prezența fizică la școală: gradul de vaccinare a personalului școlii.