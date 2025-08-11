UPDATE 14.00 - "Am avut o sedinta a BPN, la care au participat colegi atat fizic, cat si online. Concluziile au fost adoptate in unanimitate.

PSD conditioneaza participarea la sedintele Coalitiei de urmatoarele lucruri:

1.) adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzand pensii speciale, reduceri de agentii - atat la nivel central, cat si la nivel judetean. Avem foarte multe directii regionale care nu isi mai au rostul; reducerea numarului de mebrii in consiliile de administratie; reducerea indemnizatiilor si toate lucrurile pe care dvs la stiti legate de eliminarea privilgetiilor.

In momentul in care vor fi adoptate, PSD revine la sedintele Coalitiei.

2.) In aceasta perioada solicitam intalniri cu Ministerul de Finante pentru a vedea o executie a bugetului de stat si pentru a discuta despre rectificarea de buget.

Este absolut necesar sa vorbim despre continuarea investitiilor mari si mici, fie că vorbim despre investitiile in autostrazi, spitale - toate obiectivele mari, fie ca vorbim de Anghel Saligny si de CNI. De asemenea, tot legat de buget si de rectificare, trebuie sa discutam si despre ceea ce inseamna masuri care - din perspectiva noastra - ar trebui regandite pe zona de Educatie.

3.) Odata ce aceste lucruri vor continua si vor fi asigurate finantari pentru Anghel Saligny si pentru investitii, vom trece la etapa a treia, cea legata de pachetul de masuri despre care se tot discuta, pe Sanatate, pe administratie, pe masuri fiscale (...), dar care trebuie sa mai cuprinda ceva, si anume masuri de relansare a economiei, masuri pentru reindustrializarea Romaniei. Astea sunt conditiile pe care PSD le are astazi, puncte de vedere adoptate in unanimitate astazi, de catre colegii mei, la propunerea mea, in sedinta BPN", a declarat Sorin Gridneanu la finalul sedintei PSD.

Liderul PSD a subliniat, totodata, ca social-democratii asteapta cat mai rapid - "chiar si maine" eliminarea privilegiilor, dupa care va urma intalnirea cu Ministerul de Finante pentru a discuta despre investitii, despre executia la zi, despre Anghel Saligny, despre marile proiete, dar si despre Educatie.

"Este vorba despre un efort bugetar si in acea zona, dupa care vom reveni (in sedintele Coalitiei - n.r.)", a aratat Grindeanu.

UPDATE 12:15 - Ședința social-democraților a început de mai bine de o oră, iar disucțiile au debutat cu pachetul 2 de măsuri fiscale. Reprezentanții PSD s-au arătat, astfel, nemulțumiți de majorarea impozitului pe proprietate.

Mai mult decât atât, PSD este nemulțumit și de faptul că trebuie să cedeze din posturile de prefecți și subprefecți. Reprezentanții partidului condus de Sorin Grindeanu nu vor să accepteacest lucru, asta deoarece - spun ei - au câștigat aceste locuri la alegerile locale.

Alte subiecte extrem de importante sunt legate de problemele interne ale partidului, cum ar fi cine ar putea fi noul președinte al formațiunii politice.

Surse politice, citate de Realitatea PLUS, spun că ar putea exista o ședință în acest sens în toamnă. Sunt și surse care spun că abia în primăvară ar putea avea loc o astfel de ședință, asta deoarece PSD își dorește să se concentreze în acest moment pe pachetul de măsuri fiscale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Liderii social-democrați s-au reunit, luni dimineață, de la ora 11.00, într-o ședința de urgență pe care au convocat-o în urma tensiunilor din Coaliție. Vor discuta, așadar, despre rămânerea la guvernare, în contextul în care există tensiuni uriașe între partidele politice, susțin surse citate de Realitatea PLUS.



În cadrul ședinței vor dezbate inclusiv măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Social-democrații susțin că aceste măsuri "au sărăcit românii".



Mai mult decât atât, membrii USR i-ar fi sfidat în repetate rânduri și nu au arătat altceva decât "o lipsă de respect", mai adaug[ social-democrații.



Între timp, în plină tensiune politică, Victor Ponta ar pune la cale ruperea PSD, după ce s-ar fi întâlnit cu mai mulți lideri din partid la un restaurant din jurul Capitalei, acolo unde a fost prezent inclusiv Titus Corlățean.