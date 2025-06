"Daca vorbim de taxe, am spus foarte clar si am argumentat: nu sustin o contributie a asigurarilor sociale de sanatate la pensii si, mai ales, la pensiile care au valoarea pensiei minime si pana la valoarea pensiei medii.

Am reusit sa scoatem acea taxare a pensiei minime 100 de lei. Mi se parea inuman sa aud asa ceva. Haideti sa luam pragul de 2500 de lei. Am explicat de ce nu sunt de acord. In Romania, dupa implementarea Legii pensiilor, am reusit cu aceasta lege sa majoram pensia medie, sa o aducem la 2800. Sa introducem o taxa sub pensia medie e inuman.

Ceea ce stiu sigur acum e ca nu va fi pe pensiile mici si pe pensia medie.

Nu am fost de acord cu majorarea TVA pentru ca ar aduce un pluseu inflationist. Noi am spu clar, cel putin la medicamente si la alimente sa nu crestem, ar lovi in cei cu pensii si salarii foarte mici.

Ma uit cu tristete cum, in Romania, incepem iar sa ne separam. Ne separam in angajati la stat contra angajati la privat, seniori in mai stiu eu ce categorii.

Sunt total pentru reforme, pentru eficientizarea banului public, dar nu impotriva oamenilor, ci pentru oameni", a declarat duminica Budai intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.