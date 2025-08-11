"Toti cei care suntem la guvernare, suntem constienti de situatia in care se gaseste tara noastra, iar un indicator important dupa care este judecata o tara este si cel legat de stabilitatea politica.

Intotdeauna, intr-o coalitie de 4 partide, plus grupuri minoritatilor, nu este usor sa armonizezi lucrurile pentru ca sunt istorii ale partidelor diferite, pozitionari care au fost diferite in acesti ani. In afara de aceste lucruri, problemele tarii noastre sunt atat de serioase incat daca intr-adevar ceea ce ne-a impins in politica este sa facem lucruri bune pentru tara noastra, acum avem ocazia sa dovedim acest lucru", a afirmat premierul Bolojan.