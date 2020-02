Simonis, reacție la afirmațiile lui Orban: ”Ați fost ales parlamentar din pixul lui Dragnea, în 2012”

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, și-a exprimat nemulțumirea că în sală nu este și ministrul Sănătății, Victor Costache, și afirmă, ironic, că, fiind miercuri, probabil, operează la Polisano, aluzie la scandalul care îl are ca protagonist pe ministru.

"Speram să îl avem astăzi alături de noi și pe domnul ministru Costache, dar mi-a dat seama că e miercuri și operează la Polisano și nu are timp să se încurce cu Parlamentul. M- as sunat o doamna de la Timișoara, domnule Orban, să vă spun să vorbiți mai tare. S-a vorbit de respectul dintre instituții. Înainte s-a vorbit despre pixul cuiva care ne-a pus pe noi pe liste. Țin să îi reamintesc domului Orban că și domnia sa a fost parlamentar pe liste făcute cu același pix al președintelui Dragnea, în 2012, când ați candidat împreună în USL. Nu păreați atunci să fiți deranjați de culoarea pixului sau a gecii", a spus Simonis.

Victor Costache se afla in Franta, pentru a fi primit ca membru in Academia Nationala de Chirurgie din Franta, cea mai veche institutie franceza de acest gen. Cu acest prilej, el va sustine un curs in fata membrilor Academiei, cu tema "Chirurgia cardiaca si vasculara in era procedurilor minim invazive".