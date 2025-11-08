Anca Alexandrescu: Nu m-am așteptat să vină atât de mult pe lume. Și vremea ține cu noi, s-a oprit ploaia când au venit oamenii aici. Mulțumesc foarte mult tuturor. Facem dreptate la București, facem ordine, mă duc acolo, nu să primesc ordine, ci să fac ordine, credeți-mă. Numai împreună cu cetățeanul și cu toți cei care au fost alături de mine și m-au susținut, vom putea să facem curățenie generală. Pornind de la București, apoi în toată țara.

George Simion: Doamne, ajută, forță!

Român: Că dumneavoastră sunteți de fapt și de drept cu domnul Georgescu...

George Simion: Avem datoria să luptăm și să credem, la vot să o sprijinim pe Anca, că e singura șansă să explodeze bomboiul ăsta.

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, până la urmă, dar de ce nu vin politicienii să-i asculte pe oameni, cum veniți dumneavoastră? Cum, de exemplu, este și domnul Georgescu în mijlocul oamenilor? Dar de ce nu vin politicienii să-i asculte pe oameni, să stea de vorbă cu oameni, fiindcă sunt aleși de oameni și sunt în slujba oamenilor, până la urmă?

George Simion: Pentru că le e frică. E cât se poate de simplu: le e frică. Noi stăm aici toată ziua, românii ne pot vedea, ne pot întreba. Se face dreptate pentru toată țara, pentru că ăsta o să fie semnalul că nimeni nu mai vrea această guvernare.

Noi știm cât suntem, cei care iubim neamul românesc. Restul reprezintă guvernarea. Dacă bucureștenii nu mai vor actuala guvernare, este posibilă schimbarea.

Și faptul că vin oamenii să semneze, să susțină, să lupte în continuare și faptul că nu abandonează această cauză, ne arată că și Anca poate fi primar la București.

Anca Alexandrescu: Planul pentru București este să facem dreptate în primul rând, să facem ordine și apoi să facem treabă pentru cetățeni. Această campanie va fi în stradă, între oameni, exclusiv, nu mă interesează altcineva decât cetățeanul.

Dumitru Coarnă: E despre România, să știți că România trebuie recâștigată și primul pas pe care trebuie să-l facem decisiv în 7 decembrie 2025 este să recâștigăm Bucureștiul, să redăm Bucureștiul bucureștenilor, după care redăm România românilor.

Au înțeles perfect mesajul nostru, s-au înțeles că singura salvare astăzi pentru România e 7 decembrie cu Anca Alexandrescu, după care zona suveranistă și exact asta îmi spuneau, vorbeam despre politic, vorbeam despre social, vorbeam despre economic, despre pensii, îmi spuneau că sunt dezavantajați, că sunt abuzați și am încercat să discut cu ei și să preiau o serie dintre probleme pe care ulterior să vedem în ce măsură le putem rezolva pentru că sunt foarte multe probleme pe care le putem rezolva rapid.

Ionela Arcanu: Cum ai simțit oamenii care au venit aici?

Luis Lazarus: Ultra entuziaști, extraordinar de ... aproape febrile. Omul care vine și nu vine pentru că vrea să caște gura.

Vine hotărât, determinat să dea o semnătură pentru Anca Alexandrescu, pentru mișcarea suveranistă, în general, și să vadă, până la urmă, dacă poate să schimbe ceva. Pentru că până în acest moment, după cum s-a văzut, nu am putut schimba nimic. Deci nimic, n-am putut schimba nimic.

Orașul ăsta este, vai de capul lu. M-am chinuit, auzi, sâmbătă la prânz, m-am chinuit o oră să vin din Cosmopolis.