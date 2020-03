Sighiartău (PNL), la Realitatea PLUS: „Nicușor Dan va face o figură frumoasă în alegerile de la Capitală”

Robert Sighiartău, deputat PNL: „Cred că am luat cea mai bună decizie în interesul bucureștenilor. Alegerile în două tururi sunt foarte dificil de făcut în România la momentul actual. Având în vedere contextul dat, majoritatea bucureștenilor vrea să scapă de această poluare politică. Poluarea devine o problemă reală a României. Am decis să mergem în spatele celui mai bun candidat. Nicușor Dan este la a a treia candidatură și va face o figură frumoasă. Noi am făcut câteva studii înainte de a lua decizia de a-l susține pe Nicușor Dan la Primăria Bucureștiului.”

Robert Sighiartău a vorbit și despre guvernarea PNL din 2019-2020 și despre compromisurile pe care partidul a trebuit să le facă.

Robert Sighiartău: „Compromisul a venit în momentul căderii Guvernului Dăncilă, de anul trecut. Atunci am instalat Guvernul Orban și am făcut compromisuri. Noi am oprit dezastrul prin schimbarea doamnei Dăncilă. Discutând despre sondaje, acesta arată o poză de moment. Trebuie să aducem toate grupările pro-europene la guvernare în următoarea perioadă. Asta înseamnă un scor mai mare pentru PNL, pentru USR, dar și pentru PMP.”