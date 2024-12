Avem deja câteva personaje care și-au anunțat oficial candidatura la alegerile de anul viitor.

Nicușor Dan va candida independent însă este deschis la discuții cu partidele pro europene. Totodată, omul de afaceri controversat Cristian Sima și-a anunțat oficial candidatura printr-un videoclip postat pe Youtube.

Se vehiculează însă și numele lui Crin Antonescu. El spune că nu a primit însă o propunere în acest sens până la acest moment. De asemenea, numele lui Daniel David, rectorul Universității din Cluj. El a spus ca va candida doar in momentul in care va fi facuta o analiza sociologica din care sa reiasa candidatul perfect in viziunea romanilor, respectiv pe cine ar vota romanii.

Theodor Paleologu este, de asemenea, un alt nume vehiculat. Numele sau a fost rostit de liderul UDMR Kelemen Hunor, insa spunea Theodor Paleologu ca sunt slabe sanse ca el sa fie acceptat de partidele pro europene.

Nu in ultimul rand, Calin Georgescu care, in aceste momente, este candidatul preferat de romani, respectiv candidatul in care romanii au cea mai mare incredere. Ramane de vazut daca va fi validata candidatura sa.