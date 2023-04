"Dorinţa noastră generală este aceea de a avea şi în România o reformă a domeniului social, o reformă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că suntem ţara cu cei mai mulţi copii în sistemul de stat, o cifră îngrijorătoare, aproape 43.000 de copii care sunt în grija statului, sub diverse forme, cel mai mare număr din Europa. Suntem pe locul 1 în Europa la numărul de mame adolescente, suntem pe locul 1 în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă şi, din păcate, suntem de asemenea pe locul 1 în ceea ce priveşte gradul de sărăcie şi de deprivare al copiilor. (...) Mai mult de 70% din copiii care sunt acum în grija statului au ajuns acolo nu pentru că părinţii i-au abandonat pe toţi în spital, sau nu pentru că părinţii nu i-au iubit, sau nu i-au dorit, ci pentru că gradul de sărăcie a fost atât de mare încât părinţii au preferat să îi dea în grija statului pentru a avea o alimentaţie potrivită vârstei, pentru a avea educaţie, servicii medicale, îmbrăcămintea adecvată vârstei şi sezonului şi o viaţă cât de cât apropiată de normalitate", a spus ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, în cadrul dezbaterilor de la comisii.



Ea a adăugat că problemele acestea au apărut în urmă cu mai mulţi ani.



"Acest proiect exact acest lucru doreşte să facă - să prevină separarea copilului de familie. Statul, prin primării, să ajute aceste familii să îşi ţină copiii acasă ajutând în ceea ce priveşte locuirea, alimentaţia, accesul la educaţie, accesul la sănătate, nicidecum altceva. Îmi pare rău că s-au făcut alte interpretări şi s-au dat alte conotaţii. De aceea, am fost de acord ca din plen să mai discutăm o dată proiectul la comisie. (...) Acest proiect de lege a venit la momentul oportun să salveze exact acei copii care sunt în risc de a ajunge în sistemul de protecţie şi ei pot să rămână în familie dacă acele familii sunt ajutate de stat, prin primării, şi, de asemenea, ajutăm primăriile prin fonduri astfel încât să poată să se ocupe cu adevărat şi cu multă seriozitate de aceste cazuri sociale", a menţionat ministrul Familiei.



Deputatul George Simion de la AUR a spus că proiectul de lege este inutil şi trebuie respins în integralitate.



"Jos labele de pe copiii României. Ăsta e mesajul nostru, pentru că această lege trebuie respinsă în integralitate pentru că este inutilă. Avem legislaţie în vigoare care permite să ajutăm copiii săraci. Acest registru naţional al copilului, pe noi asta ne sperie, pentru că am văzut experienţa din alte state, am văzut familia Botnariu din Norvegia, familia Camelei Smicală, avem aici două cazuri, li s-au răpit copiii în Spania, sunt tutori legali, avem familia Furdui din Germania şi multe alte cazuri. Observatorul naţional al copiilor este o idee care trebuie să dispară din această lege. Fac apel la Robert Sighiartău, care este membru al comunităţii neoprotestante, enoriaşii neoprotestanţi au protestat deseori faţă de această trădare naţională, faţă de răpirea copiilor care se practică pe motive ideologice în alte state", a afirmat Simion.



El a făcut apel la reprezentanţii PSD şi PNL să nu voteze această lege, adăugând că parlamentarii AUR vor vota \"contra\".



După discursul lui George Simion, deputaţii AUR, care au venit în număr mare la şedinţa celor două comisii, au început să strige şi să îi insulte pe deputaţi de la PNL şi PSD, printre care Raluca Turcan şi preşedintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon.



Celor care au participat la discuţii li s-au alăturat şi câteva persoane despre care Simion a spus că fac parte din societatea civilă.



Adrian Solomon a cerut de mai multe ori staff-ului tehnic să cheme paza pentru a îndepărta persoanele recalcitrante.



Parlamentarii AUR au avut cu ei pancarte pe care au scris "Jos labele de pe copiii României".