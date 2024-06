"Nu o sa reuseasca (Statul Paralel - n.r.). Ne asteptam la asa ceva. Din minut in minut astept ca procurorii sa-mi aduca citatia. Colegii mei au fost scosi din casa la 7 dimineata, ca ultimii criminali, desi erau martori. Si acum, unii dintre ei au iesit fara sa aiba telefoanele - acele telefoane erau ale oamenilor implicati in campanie, asa ca Procuratura, in acest moment, ne zadarniceste castigarea alegerilor. De ce le e frica, nu scapa. Nu sunt un om care sa ma tem, nu am facut infractiuni. Domnii care cred ca in felul asta, zcoatandu-ma pe mine cu catuse sau cu ce vor ei, o sa reuseasca sa influenteze electoratul, se inseala. Nu mi-e frica de Coldea. De dimineata am stat dupa Dancu si dupa Ciolacu. Nu mie- frica de clica lor. Ne luptam pana la capt. Sa nu se teama cineva ca o sa ne lasam intimidati. Astea sunt manevre securistice de tip Coldea cu care suntem obisnuiti, carora le-am facut fata in acesti ani.

AUR va castiga duminica alegerile. Nu au temei sa ne scoata duminica de pe buletinele de vot. De fapt, tinta lor este clara: presedintele partidului AUR, semnaturile de la AUR, acolo vor sa ajunga sa dea in principala forta...", a transmis George Simion, la Realitatea PLUS.

Intrebat daca acuzatiile se vor dovedi nefondate, cine va raspunde pentru prejudiciul pe care el si partidul il suporta, liderul AUR a raspuns: "Sunt oameni pe care clica Coldea-Dumbrava-Dincu - cel care e pe lista de europarlamentari PSD-PNL - si-au pierdut viata, si-au pierdut familiile, le-a fost distrusa reputatia. Eu nu ma tem. Romanii trebuie sa stie ca daca ei fac acest act disperat in ultima saptamana de alegeri inseamna ca stam mult mai bine in preferintele romanilor. Avem o sansa enorma sa doboram din punct de vedere politic acest Stat Paralel".

El a facut, in context, un apel ca mebrilor AUR sa le fie restituite telefoanele.

"Zeci de membrii din echipa de campanie au AUR au ramas fara telefoane azi. Le-au fost rechizitionate in stil bolsevic, in stil stalinist de catre procurori. Au fost ridicati de la 7, de la 8 dimineata, si de abia cativa au reusit sa iasa pana acuma de la audieri. Sa faci acest lucru in ultimele 3 zile de campanie nu suna a Uniunea Europeana, suna a Rusia lui Putin.

Nu ne sperie si nu ne intimideaza. Colegii mei vom fi toti la ora 16.00 in fata la Parchetul General. Am fost avertizati, mi s-a spus ca asta vom patit, ca nu apucam noi ziua de duminica. Ca vom fi scosi in afara legii, din aceasta cursa electorala. Este Rusia lui Putin, Rusia lui Coldea. Ne-au intrebat de semnaturile AUR pentru PE", a mai spus Simion.

Silvestru Șoșoacă a fost ridicat miercuri de la domiciliu și dus la Parchetul General, unde este audiat în legătură cu listele de semnături depuse pentru a-și susține candidatura la Parlamentul European. Conform surselor Realitatea PLUS, George Simion este vizat în această anchetă.