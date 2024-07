"La o luna si jumatate de cand ni s-au luat telefoanele, laptopurile - fara a fi citati, fara a fi parte a vreunui dosar, fara a mi se aduce vreo acuzatie in alta parte decat intr-un comunicat al Parchetului General - tocmai avem sute de membri si de simpatizati AUR chemati la sectiile de politie si la Parchet saptamana viitoare. De luni si pana vineri i-au programat: toate judetele.

Au fost sunati membrii AUR din Diaspora si anuntati ca trebuie sa se prezinte de urgenta luni, marti la sectii de politie din tara, din Galati, din Satu Mare si asa mai departe pentru a fi martori. Li s-a spus ca daca sunt mebri AUR, daca au semnat listele de sustinere pentru candidatura AUR.

O asemenea amploare eu nu am mai vazut de cand urmaresc - eram mic la Revolutie, aveam 3 ani - dar nu stiu in istoria postdecembrista a acestei democratii fragile pe care o avem, nu am mai vazut asa ceva: sute de membri si simpatizanti ai unui partid politic sa fie chemati la sectiile de politie si la Parchet.

Astazi au fost la sectia de politie din Buzau membrii nostri de acolo si au fost intrebati cum au semnat adeziunea, daca isi aduc aminte ce au trebuit sa completeze, de cand sunt membri, cum s-au implicat in campania de europarlamentare...

Au fost niste intrebari demne de procurorii din perioada stalinista. Aceste interogatorii vor continua si saptamana viitoare", a declarat George Simion vineri seara, la Realitatea PLUS.

Intrebat daca pe listele acelea de semnaturi exista un numar de telefon al persoanei care a dat CNP-ul, liderul AUR a raspuns: "Pe liste nu exista nici CNP, nici numar de telefon, dar toti acesti oameni au fost sunati si li s-a trimis citatie. E un efort imens din partea procurorilor si a organelor de ancheta sa faca asa ceva".

"Sute de membri si simpatizanti AUR sunt hartuiti. In zi de lucru sunt chemati la Politie si la Procuratura. Unii sunt chemati din Diaspora, li s-a spus sa isi ia bilet de avion, sa vina, sa dea cu subsemnatul la Politie", a adaugat Simion.

Intrebat care ar fi motivul unei astfel de actiuni, liderul AUR s-a referit la cel anuntat de procurori cu 3 zile inainte de europarlamentare, respectiv ca ar fi falsificat semnaturi.

"Eu, un lider de Opozitie, si Silvestru Sosoaca, motiv pentru care, cu 3 zile inainte de alegerile din 9 iunie, 8 colegi de-ai mei au fost ridicati de pe strada, desi teoretic erau marori, au fost dusi cu forta la politie si li s-au luat telefoanele si laptopurile pentru perchezitie informatica, perchezitie care nici pana astazi nu s-a efectuat, iar telefoanele si laptopurile sunt in continuare in posesia organelor de ancheta. Este o intimidare inainte de alegerile parlamentare si prezidentiale, unde iar o sa trebuiasca probabil stranse sute de mii de semnaturi. Se incearca intimidarea lor, se incerca probabil descurajarea romanilor care vor sa voteze cu AUR.

Am vazut azi un sondaj care ma plaseaza pe locul 2 in topul preferintelor romanilor pentru prezidentiale. Nu conteaza. Putea sa ma plaseze si pe locul 7, dar eu cred ca democratia trebuie respectata in Romania. E fara precedent un asemenea atac asupra noastra si asupra Opozitiei", a transmis George Simion.