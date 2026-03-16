Scandal pe tema bugetului. Lia Olguța Vasilescu, atac la Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu pune tunurile pe premierul Ilie Bolojan. În direct la Realitatea plus, La Culisele Statului Paralel, liderul din PSD a spus că deciziile din coaliție nu mai sunt luate prin consens.

Social-democrații avertizează că situația ar putea duce chiar la o discuție despre ieșirea de la guvernare.

În același timp, Olguța Vasilescu susține că bugetul trebuia adoptat de mult.

Lia Olguța Vasilescu: „Deciziile în coaliție le ia doar Bolojan!”

„După buget, ne vom întruni într-o adunare generală a primarilor, a liderilor partidului și așa mai departe...

Un total... vreo 5.000 de persoane care va stabili dacă vom ieși sau nu de la guvernare, dacă vom pica acest guvern, dacă pleacă doar Ilie Bolojan, dacă pleacă și USR.

Votăm bugetul pentru că avem nevoie de buget, pentru că deja bugetul este întârziat cu 5 luni de zile.

România are nevoie de buget.

Noi îl așteptăm de 5 luni de zile. Ar trebui să fie conform legii la jumătatea lui octombrie aprobat.

Nu înțeleg de ce s-a tras de timp până acum. (0:45) Am văzut narativul celor de dreapta că PSD a blocat până acum bugetul.

Noi l-am văzut la începutul acestei săptămâni.

N-aveam ce să blocăm pentru că nici măcar nu l-am văzut.

Am văzut acum narativul că o să vină PSD-ul și o să hăcuiască prin amendamente bugetul de parcă ar fi vorba de o Biblie și n-avem voie să schimbăm nici o Slovacor.

Noi suntem 50% din această coaliție.

Avem un program de stânga.

Toate deciziile în coaliție ar trebui să se ia prin consens.

De câteva luni de zile nu se mai iau prin consens.

Sunt luate doar de domnul Ilie Bolojan.” , a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.