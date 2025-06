"Acel plan fiscal încă nu este încă finalizat. Urmează să avem discuții în continuare după ce va fi finalizată această fază a consultărilor cu partidele parlamentare.

UDMR, în această formula, ar rămâne cu 2 ministere importante, cu Ministerul Culturii și Dezvoltării. Dacă colegii mei decid sa ramanem in aceasta formula, inclusiv cu planul fiscal si programul de guvernare, atunci vom avea posibilitatea sa propunem ministrii in cele doua ministere. Nu pot promite astazi ca decizia va fi pozitiva.

Pana acum, in negocieri am simtit ce am simtit si in 2023, daca e nevoie de tine foarte repede se gaseste aceasta solutie. Dar mi-am restabilit feng shui-ul. Deci nu exista suparare, suntem gata sa facem pasul inapoi noi", a declarat Kelemen Hunor, presedintele UDMR.