"Din punctul meu de vedere, la ora asta, Nicusor Dan pe care il stiu eu, asa, si pe care-l simt, nu vrea in niciun caz sa aiba un prim-ministru politic. De asta, Bolojan e cumva instiintat, e in cunostinta de cauza in legatura cu ceea ce vrea Nicusor Dan, a simtit si, la randul lui, Bolojan a simtit nevoia sa iasa public sa zica <<ba, fratilor, uitati cam cum vad eu lucrurile>>.



Da, dar Iohannis avea o nuanta, adica Iohannis voia guvernul lui, dar guvernul lui cu oameni politici.

Nicusor Dan este la nivelul urmator, sa stiti: el isi doreste guvernul lui, dar guvernul lui cu tehnocrati, cu niste d-astia pusi de el acolo, care sa-l asculte doar pe el si care sa-i pupe si mana, eventual.



Deci, Nicusor Dan probabil ca va forta instalarea unui premier tehnocrat pe ideea ca, vezi Doamne, partidele n-au reusit sa se inteleaga in desemnarea unui prim-ministru", a declarat Robert Turcescu.