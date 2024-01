Parlamentarul susține că nu a primit nicio înștiințare că nu ar mai face parte din partid și lansează atacuri dure.

„Jandragneria s-a mutat la USR! Am fost întâmpinat cu bodyguarzi la intrarea în Comitetul Politic al partidului azi. Să fie liniște, ni se spune acum, de parcă asta contează, nu să facem ceea ce am promis românilor când am intrat în politică. Acum ne aliem cu cei cărora le-am făcut opoziție pentru ce, ca să fie liniște?! Cu liniștea asta e Șoșoacă mai prezidențiabilă decât Drulă”, spune europarlamentarul.

Revolta din interiorul partidului a pornit încă de lunile trecute, când conducerea a anunțat lista de candidați la europarlamentare fără să se consulte cu membrii de partid