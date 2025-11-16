Cristian Ghinea cere ca CSM să fie „scos de sub controlul magistraților”. Avem postarea făcută de Ghinea, ambalată frumos, însă care are un alt substrat.

Cum vrea USR să preia controlul asupra justiției

În primul rand, in momentul în care un lider al unui partid spune cu subiect și predicat că vrea CSM „scos de sub controlul magistraților”, el nu descrie o reformă europeană, pentru ca instituțiile europene nu sunt de acord cu această practică. Asta înseamnă mai degrabă un plan de control politic asupra magistraturii.

Constituția României spune clar că doar Consiliul Superior al Magistraturii este „garantul independenței justiției”. CSM are 19 membri, dintre care 14 sunt magistrați aleși în adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, restul sunt doi reprezentanți ai societății civile și trei membri de drept președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general și ministrul justiției.

Să ceri ca garantul independenței justiției să fie plasat sub controlul altcuiva înseamnă practic un control al justiției, adică al parlamentului, al guvernului, al partidelor.

Asta ar însemna ca și justiția să fie oarecum controlată de partidele politice. Practic Ghinea vorbește despre modelul pe care Europa îl sancționează de ani de zile în Polonia, sub pretextul „democratizării” consiliului judiciar.