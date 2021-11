„Eu nu am mai multă claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu ştim ce înseamnă flexibilizarea şi în ce direcţie vrea să o ia PNL. Am înţeles că vor un guvern cât mai rapid. Păi dacă voia un guvern cât mai rapid, îi dădea un mandat premierului desemnat Ciucă, încă de acum zece zile, să negocieze o majoritate", a spus Dacian Cioloş, marți seara, la un post TV.

„În şedinţa BPN al PNL a fost aprobată propunerea de flexibilizare a mandatului de negociere cu forţele democratice din Parlamentul României şi echipa de negociere. Echipa de negociere este condusă de preşedintele partidului şi din ea fac parte cei patru prim-vicepreşedinţi şi secretarul general. Au fost două abţineri", a declarat Florin Cîţu, la Parlament, după şedinţa BPN al PNL.

PNL a votat, marți seară, în ședința BPN de la Parlament pentru a flexibiliza mandatul negocierilor astfel încât liberalii să accepte intrarea USR sau a PSD la guvernare. Florin Cîțu spune că PNL vrea să rezolve criza.