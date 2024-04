"Vreau doar să vă rog o chestiune: să vorbiţi în întâlnirile dumneavoastră directe, în emisiunile de radio, de televiziune, podcasturi, în zona online, în staţiile de autobuz, în gări, să vorbiţi despre Partidul Naţional Liberal, pe de o parte, despre istoria lui, dar, mai ales, despre istoria lui recentă, despre ultimii patru ani şi jumătate, despre guvernarea Orban, despre guvernarea Cîţu şi despre guvernarea Nicolae Ciucă şi despre prezenţa miniştrilor noştri în interiorul actualului guvern, miniştrii extrem de performanţi", le-a transmis Rareş Bogdan colegilor de partid, la Comitetul de Coordonare al PNL Bucureşti.

El a spus că este întrebat de oameni de ce nu au aflat despre realizările PNL la guvernare.

"Cea mai mare problemă pe care o am eu, ca unul care comunică foarte mult, dar trebuie să dea răspunsuri membrilor şi celor cu care mă întâlnesc, este: \"domnule Bogdan, dar de ce nu ştim că, de exemplu, în mandatul lui Nicolae Ciucă, pentru prima dată în istoria ultimelor 17 ani, România a depăşit pragul fatidic de 50% absorbţie de bani europeni şi am ajuns la absorbţie de 77%? De ce nu ştim că în mandatul lui Nicolae Ciucă am avut anul cu cele mai multe investiţii străine directe - 10,9 miliarde?\" De ce nu ştim, şi ne lăsăm duş în retorica tiktok sau a articolelor de subsol din presă sau din Facebook, că România a luat 96 de miliarde aproape de euro de la Bruxelles şi a plătit aproape 26, deci avem un plus de aproape 70 de miliarde? De ce nu ştim despre toate acestea? De ce nu ştim ce au făcut toţi miniştrii noştri la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul de Interne, la Ministerul Culturii, la Ministerul Finanţelor, la Ministerul Transporturilor, la Educaţie?", a arătat șeful de campanie al PNL la alegerile europarlamentare.

El a mai spus că liberalii trebuie să vorbească şi despre realizările aleşilor locali: "Vă rog din suflet, v-am pregătit şi un material pe care să-l aveţi la îndemână, dacă nu vă mai amintiţi. Vorbiţi despre ce a făcut PNL în patru ani şi jumătate. Am făcut foarte multe lucruri pentru România. Redaţi-le încrederea românilor în Partidul Naţional Liberal şi în soluţiile administraţiilor liberale de succes. Ciprian este un exemplu pe care îl aveţi la îndemână şi de acolo puteţi merge cu exemplele la Boc, la Bolojan, la Oancea, la Flutur şi aşa mai departe. Deci, singurul lucru pe care vi-l cer (...): vorbiţi despre ce au făcut aleşii noştri locali, despre ce au făcut miniştrii noştri, ce au făcut prim-miniştrii noştri şi nu ezitaţi să spuneţi că Partidul Naţional Liberal este partidul care a modernizat, modernizează şi digitalizează România".

Prim-vicepreşedintele PNL a mai spus că medicul Cătălin Cîrstoiu va câştiga Primăria Capitalei, menţionând că "Bucureştiul a fost îmbolnăvit, în ultimii trei ani şi jumătate, de un om fără viziune".

"Spre dezamăgirea unora care fac sondaje şi altora care le discută seară de seară, Cătălin Cîrstoiu - între timp am aflat şi ce fel de doctor - este doctorul Bucureştiului, este doctorul Capitalei României şi sunt absolut convins că pe 10 iunie, împreună, ne vom bucura şi îl vom însoţi spre Primăria Generală, pentru că Bucureştiul a fost bolnav şi a fost, mai ales, îmbolnăvit, în ultimii trei ani şi jumătate, de un om fără viziune, complet fără viziune, la fel ca şi Sectorul 1, la fel ca şi Sectorul 2, iar viziunea e ceea ce a lipsit acestuia şi proiectele ambiţioase majore", a conchis Rareş Bogdan.

La finalul lunii martie, conducerea PNL i-a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, Dan Motreanu – șef la campania prezidențială și Florin Roman – responsabilul campaniei pentru alegerile locale.