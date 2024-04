„Ceea ce îmi place cel mai mult este că domnul Burduja, preşedintele dumneavoastră îşi dorea un partid cu zâmbetul pe buze. Ei na că eu sunt tot timpul cu zâmbetul pe buze şi mi se reproşează frecvent asta. Sigur că da, e drept, e total anacronic ca în 2024 să vorbim de un Bucureşti al nevoilor primare, pentru că da trafic, transport, apă caldă sunt nevoi primare. Ar fi fost ideal să vorbim despre un Bucureşti al viitorului, aşa cum ar trebui să fie. Să vorbim despre inteligenţa artificială şi rolul ei în ceea ce înseamnă coordonarea administrativă a unui oraş, pentru că, da, noi vorbim astăzi de un sistem de semaforizare inteligentă. Vă dau un singur exemplu, noi vorbim astăzi despre acest sistem care pentru a regla traficul în Capitală, dar el mai poate avea ceva în plus. La Graz (Austria – n.r.) spre exemplu există, există un senzor care detectează pietonii şi scade timpii de deplasare în trafic. Aşa ar fi trebuit să avem discuţia, dacă nu am fi avut nişte ani irosiţi şi nu doar patru”, a declarat Cîrstoiu, miercuri, la Comitetul de Coordonare al filialei PNL Bucureşti.

El a mai spus că proiectul său pentru Bucureşti „a pornit în primul rând de la încrederea unui om extraordinar care zi de zi îmi furnizează încredere, domnul preşedinte Nicolae Ciucă”.

„A pornit de la faptul că întotdeauna am găsit prieteni în interiorul PNL, în conducerea PNL şi cea a PNL Bucureşti. A pornit de la faptul că am încercat zi de zi, uitându-mă în ochii dumneavoastră şi asta o spun din suflet, să îmi găsesc tăria, puterea să îmi transmit mesajul. Eu cred că e vremea unui Bucureşti al proiectelor şi nu a unui Bucureşti al scandalurilor, a unui Bucureşti măcinat de neînţelegerea între oameni. Şi da, am luat de la domnul Burduja foarte multe proiecte interesante care se vor regăsi în proiectul meu pentru Bucureşti şi pentru asta îi mulţumesc. Iar cu susţinerea dumneavoastră, pentru că eu sunt conştient intrat de două săptămâni în această vâltoare, în această agitaţie, repet sunt conştient că fără sprijinul şi efortul dumneavoastră, pentru că sunteţi lideri de opinie, duceţi mai departe idei, gânduri şi acesta e cel mai important lucru. Fără sprijinul dumneavoastră, demersul nostru de a da Primăriei o structură unitară, de a da primarul general al Capitalei, Consiliul General, primarii de sector, pentru că rostul acestei alianţe este stabilitate, este dezvoltare şi asta merge şi în Bucureşti. E nevoie de toate acestea”, a afirmat candidatul la Capitală.

El le-a promis liberalilor de la PNL Bucureşti că „viitorul nostru va fi împreună”.

„Eu toată viaţa am lucrat cu oameni. În faţa problemei unui om, indiferent unde e el, eu am răspuns empatic, am răspuns activ. I-am oferit ceea ce am învăţat – medicină. Oraşul e bolnav, aşa încât, dragii mei, nu pot să fiu altfel decât am fost o viaţă – empatic, dedicat, un avocat al dreptăţii şi tot timpul am să mă gândesc că mi-ar fi ruşine faţă de mine, în primul rând, dacă n-aş face din oraşul acesta în care trăim cu toţii, în care va trăi copilul meu, un oraş al viitorului”, a conchis medicul Cîrstoiu.

