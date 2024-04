Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și candidatul susținut de PSD și PNL la funcția de primar general al Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, au participat, marți, la conferința de alegeri a PSD București.



"Da, mi-aș fi dorit ca doamna Gabriela Firea să fie candidata Partidului Social Democrat și a noastră pentru Primăria Generală. Sunt ferm convins că domnul doctor Cătălin Cîrstoiu va fi primar general pe data de 9 iunie.(...) Al doilea mare competitor, la propriu și la figurat este domnul Piedone. Cu tot respectul pentru domnia sa nu are nicio anvergură de a fi primar general al Capitalei. Și îmi pun întrebarea după ce trece fumul de la grătare ce program rămâne în urmă. Niciunul. (...) Este o iluzie fondată pe un fond distractiv pe o prezență cum ne place la toți pe TikTok mai ales tineretului, dar fondul pentru că vorbim de primarul general al capitalei de fapt nu există", a afirmat Marcel Ciolacu.





Și candidatul Cătălin Cîrstoiu a lansat o serie de atacuri voalate, dar evidente, la adresa lui Piedone.

"Toata viata mea am provocat răni pentru că, da, sunt chirurg, am folosit bisturiul. N-am venit cu bisturiul astazi, n-am venit cu roaba, n-am venit să vă dau cu usturoi la tample cu icoane, am venit să vă spun că ăsta-s eu Cătălin Cîrstoiu".