Rareș Bogdan rupe tăcerea despre Tomac și lansează un avertisment dur: „Situația este extrem, extrem de gravă”

Sursă: Realitatea PLUS

Înaintea ședinței decisive a Partidului Național Liberal, în care conducerea formațiunii urma să stabilească dacă va susține sau nu viitorul guvern condus de Eugen Tomac, europarlamentarul Rareș Bogdan a făcut o serie de declarații despre situația politică, economică și de securitate în care se află România.

Liderul liberal a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă România în relația cu Uniunea Europeană, despre provocările din regiune și despre desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Rareș Bogdan laudă discursul președintelui

Primul subiect abordat de europarlamentar a fost intervenția președintelui României, despre care a spus că i-a lăsat o impresie favorabilă.

„Mi-a plăcut, după mult timp, președintele României. Sper să continue în același ton și în continuare. Am ajuns azi dimineață la ora 4 de la Bruxelles.

E îngrijorare la Bruxelles, pentru că stăm extrem de prost la absobrția banilor din PNRR. Situația din punct de vedere al securității regionale este una care, în momentul ăsta, fără să creez panică, ne pune pe gânduri. Avem multe dezbateri chiar marți și miercuri la Strasburg, în plen, pe subiectul celor două drone maritimă și aeriană care au căzut în România, pe care au acceptat-o Parlamentul European.

Deci cred că trebuie să fim extrem de raționali, să discutăm, să analizăm ceea ce trebuie să facă România în următoarea perioadă.”

Rareș Bogdan a atras atenția și asupra situației economice, despre care a afirmat că necesită măsuri responsabile și decizii rapide.

„Cert este că în momentul în care ai sub 400 de miliarde PIB, iar dobânzile doar sar de 50 de miliarde într-un an, este o chestiune extrem, extrem de gravă”.

Mesaj favorabil pentru premierul desemnat Eugen Tomac

Întrebat despre desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, europarlamentarul liberal a subliniat că îl cunoaște de mulți ani și că apreciază modul în care acesta privește relația cu Statele Unite.

„Eu îl știu de mult timp pe domnul Tomac, este coleg la Bruxelles. Ce vă pot spune că este primul premier din ultimul an care înțelege exact parteneriatul cu Statele Unite, ceea ce pe mine mă bucură.”

„Frumusețea democrației este că putem avea păreri diferite și pot fi platforme diferite. În momentul în care o persoană cu care m-am întâlnit personal acum un an la Mar-a-Lago și care în ultimele șase luni cred că a fost plecată de vreo cinci ori în Statele Unite și de asemenea știu clar că este un pro-european convins, plus că este un om care îmbrățișează valorile conservatoare, legate de familie, de credință, de patriotism, este pus să facă un guvern, cred că trebuie să privim, sigur, cu foarte mare atenție, dar cu cât se poate de multă deschidere și apreciez dorința dânsului de dialog.”

Liberalii își mențin poziția privind PSD

În timpul discuției cu jurnaliștii, Rareș Bogdan a fost întrebat și despre poziția partidului referitoare la o eventuală colaborare cu PSD. Răspunsul său a fost scurt și ferm:

„Rezoluția fără PSD. Corect. Cu toții am votat”.

Întrebat ulterior despre unele nume vehiculate în spațiul public și considerate apropiate social-democraților, europarlamentarul a evitat să facă evaluări politice detaliate.

„Cu tot respectul, nu știu istoricul unora dintre cei de acolo. Ce vă pot spune este că, în acest moment, cel puțin o persoană de care am văzut că s-a făcut vorbire în ultimul timp, este cu siguranță un sociolog remarcabil. Nu știu care e istoricul lui”.

Ședință crucială în PNL

Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de nceperea ședinței convocate de Ilie Bolojan. În cadrul întâlnirii urmează să fie analizată poziția formațiunii față de guvernul pe care încearcă să îl formeze Eugen Tomac. La discuții participă nu doar membrii Biroului Permanent Național, ci și parlamentari, primari și președinți de consilii județene din partea PNL, conform surselor Realitatea PLUS.

Partidul Național Liberal a fost prima formațiune politică invitată la negocieri de premierul desemnat.

PNL a fost primul partid cu care Eugen Tomac s-a întâlnit pentru negocieri. În urma discuțiilor cu liberalii, premierul desemnat a declarat că are încredere că aceștia vor avea o judecată corectă și îi vor acorda un vot de încredere. Totul în contextul în care Ilie Bolojan a declarat că un guvern fără o susținere explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România.

Nicușor Dan cere responsabilitate și calm

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru a venit după eșecul negocierilor dintre partidele parlamentare pentru formarea unei majorități.

Președintele Nicușor Dan a explicat că decizia a fost luată pentru a debloca dialogul politic și pentru a crea condițiile necesare formării unui executiv care să poată obține sprijin parlamentar.

În mesajul transmis, șeful statului a criticat concentrarea excesivă a clasei politice asupra calculelor electorale și a cerut mai multă responsabilitate.

„De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de faţă alegerile din 2028 (n.r. parlamentare). Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi de toate prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate şi până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să îşi păstreze calmul şi speranţa şi îi asigur pe partenerii noştri că România îşi păstrează direcţia”, a concluzionat șeful statului.