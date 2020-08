Rareș Bogdan: Nu excludem alegeri timp de două zile

Acesta a precizat că procesul de vot trebuie realizat cu maximă atenţie în contextul panedemiei. De asemenea, pentru a evita transmiterea comunitară a virusului, europarlamentarul susţine că este necesară testarea COVID a tuturor membrilor secţiilor de votare din ţară, înainte de începerea votului.

"Nu trebuie sa fugim de ideea celor doua zile de vot in cazul in care asta duce la o defluire la sectiile de vot pentru a nu crea aceasta problema si a nu vicia procesul democratic pentru ca fiecare om trebuie lasat sa voteze, incurajat sa voteze, dar, in acelasi timp, fara niciun risc din punct de vedere epidemiologic", spune Rares Bogdan.