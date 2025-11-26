"Ar trebui să ne uităm foarte serios, pentru că firmele românești cad pe capete. Dacă vă uitați, se închid de la HORECA, la companii care păreau extrem de solide, sunt afectate. La micro-întreprinderii e jale. Jale, jale, jale.

Ei, lucrurile astea sunt îngrijorătoare și ar trebui să ne gândim, în afară de restructurare, de strângere de curea, de strângere de cheltuieli, ceea ce e firesc în astfel de momente; să ne gândim la ce facem să aducem plus valoare, cum creștem veniturile la buget, pentru că nu le putem crește decât în astfel de momente. Pe mine mă șochează că nimeni, chiar nimeni, din statul român, nu se gândește la acest lucru și toată lumea stă așa. E un tabu total.

Dom'le, noi nu exploatăm aurul, deși avem cele mai bune resurse. Părem parcă loviți cu o lopată în cap și cretini, pur și simplu. Și m-a întrebat <<Domnu Bogdan, da e foarte interesant, adică dumneavoastră aveți resurse...>>.

Zic, da, dom'le, avem. Suntem una dintre țările care chiar are resurse. Dar parcă ne este frică. Nici să stai să te uiți și să te împrumuți pe dobânzi colosale, să terorizezi pensionari, să terorizezi companii private românești, în loc să te apuci și să exploatezi și să îți crești - vorba aia - să îți cultivi de ce ai în grădina ta", a declarat Rareș Bogdan.