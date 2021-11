„Toată lumea ne blamează pentru această nouă coaliție, dar cred că important va fi ceea ce vom livra, chiar dacă sunt divergențe sunt mari între PNL și PSD. Am încercat refacerea alianței cu USR, am relații apropiate cu liderii partidului, a fost o încercare, dar am avut un adversar: artimentica. În momentul în care vrei majoritatea parlamentară, ai nevoie de 234 de voturi. În prezent, PNL mai are 115 parlamentari, USR are 80, iar UDMR are 30. Împreună, au 215, restul aveam nevoie de minim 9 voturi de la neafiliați, minorități sau de la formațiunea lui Ludovic Orban, care are 17 parlamentari. A fost o alianță complicată, iar atunci am fost nevoiți să ne îndreptăm către alte partide. Trebuie să ne păstrăm individualitatea și să ne gândim ce putem face pentru țară. Dacă vom putea face lucuri concrete pentru români, alegătorii noștri, care azi sunt speriați și deziluzionați de această alianță, își vor schimba atitudinea. Dacă nu, exact cum am întârziat reforme în ultimele 10 luni, românii nu ne vor ierta. Niciodată România nu a avut șansa să ia 15 miliarde de euro nerambursabili. Restul banilor sunt cu dobândă de 0,4-05%, sume rambrusabile în 10 ani. Este o șansă de dezvoltare pe care nu trebuie să o ratăm, indiferent de cine este la guvernare”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea „Legile Puterii”.