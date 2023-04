"Am spus ca sunt extrem de hotarat sa-mi depun candidatura pentru pozitia de vicepremier la rotativa in cadrul partidului, cu un singur amendament, ca, in cazul in care vor dori aceasta pozitie de vicepremier in Guvern, dupa 25 mai, din partea PNL, Ilie Bolojan sau Emil Boc, voi face un pas in lateral. Altfel, voi concura pentru această poziție cu oricare dintre colegii mei din conducerea PNL, spunand ca saca este cazul, voi prelua si un portofoliu pe care colegii mei il considera mai greu din guvern", a spus Rareș Bogdan.

"Voi prelua orice portofoliu care mi se ofera. PNL trebuie sa aiba pozitia de vicepremier, ministru al Finantelor Publice, inclusiv ANAF, Ministerul Transporturilor, inclusiv CNAIR, pentru ca nu este trecut in protocol, Secretariatul General al Guvernului si pozitia de vicepremier. (...) Nu imi dau demisia, vreau functii noi. Stiu ca unii dintre prietenii Romania TV si-ar dori sa nu mai fiu in PNL si sa nu intru in guvern. Voi intra in guvern", a spus Rareș Bogdan.

"E liniste in PNL, nu sunt impotriva premierului Ciuca si nimeni din partid nu este. In continuare consider ca este cea mai buna solutie pentru conducerea PNL si a guvernului. Discutiile aparute in public de la Vila Lac nu au legatura cu realitatea, sunt exagerate", a mai spus Rares Bogdan.

Rareș Bogdan, reacție acidă în scandalul stenogramelor din dosarul Aeroportului Otopeni

"In urma cu o saptamana, joi, eram cu Nicolae Ciuca, Iulian Dumitrescu si Dan Motreanu. In jurul orei 20.30, am constatat ca eram arestat la o anumita televiziune. De atunci, au aparut in public stenograme. Am inteles ca de la avocatul unuia dintre inculpati. Am vorbit cu sotia mea, am spus ca au aparut stenograme in care unii vorbesc despre cat de multi oameni cunosc din politica si administratie. M-a intrebat daca undeva este vreo referire la vreo relatie cu o femeie. I-am spus: Nu, te iubesc doar pe tine. Atunci a zis "OK". Asta era singura mea emotie.

Cu Aeroportul Otopeni, nu am nicio legatura decat ca zbor pe Otopeni. DNA a venit ieri cu un comunicat extrem de deschis si a vorbit despre faptul ca nu se pune problema ridicarii unei imunitati si ca asupra unor persoane din politica nu exista niciun dosar. Intreaga concentrare din media cu concentratii politice a fost nu din zona DNA. Au incercat sa orchestreze un subiect catre un nume juicy, timp de 4 zile singurul nume vehiculat a fost cel al persoanei mele. Nu am ce sa comentez, nu stiu de ce", a spus Rares Bogdan.