„Un ticălos nenorocit, ambasadorul lui Putin la București, Valeri Kuzmin, pretinde că „Rusia nu a venit niciodată pe pământ românesc ca o cuceritoare, nu a comis crime de război, atrocități nebunești, asemănătoare cu cele pe care trupele române le-au comis pe teritoriul Uniunii Sovietice”.

Adică Stalin, unul dintre cei mai mari criminali din istorie, vinovat de moartea a zeci de mii de români în lagăre, de masacrele din Bucovina și Basarabia, de torturarea în închisori a florii inteligenței românești, de umilirea celor care nu pupau cizma sa, e o invenție, măgarule? Adică soldații Armatei Roșii, care au violat, au jefuit, au ucis pe oricine îndrăznea să denunțe teroarea, erau niște balerine? Cât tupeu!!

Dar gropile comune unde erau împinși de vii cei care nu intrau în cârdășie cu agenții ruși? Jafuri, tâlhării, violuri, răpiri, bătăi, torturi de o cruzime inimaginabilă, execuții fără judecată, aceasta este Armata Roșie, derbedeule! Am inventat noi „davai ceas?” Au inventat bunicii noștri evenimentele îngrozitoare la care au fost martori odată cu venirea rușilor în România după al doilea Război Mondial? Dar fetițele de 9, 10 ani violate și ucise? Am inventat noi torționarii, teroarea ca strategie militară, care continuă azi în Ucraina însângerată? Este scandalos! Și la fel de scandalos este că Federația Rusă are apologeți în România! Doamne, ocrotește poporul român!”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL a reacționat astfel după interviul acordat de diplomatul rus agenției TASS, în care acesta a afirmat că „rusofobia chiar există în România și are rădăcini geopolitice foarte concrete.

() Dar principalul lucru este că Rusia nu a venit niciodată pe pământ românesc ca o cuceritoare, nu a comis niciodată crime de război, atrocități nebunești, asemănătoare cu cele pe care trupele române le-au comis pe teritoriul Uniunii Sovietice. Amintiți-vă doar de masacrul evreilor de la Odesa, de care este responsabil regimul Antonescu.

Și totuși, bunele tradiții de simpatie, prietenie, rudenie spirituală pe baza ortodoxiei au existat și mai există. Acum sunt distorsionate de straturile geopolitice recente și, din păcate, nu văd încă forțe în România care ar îndrăzni să ridice vocea în favoarea restabilirii adevărului istoric despre relațiile noastre,” a declarat diplomatul rus pentru TASS.