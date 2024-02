Într-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a afirmat că ideea unui candidat comun la prezidențiale nici nu a fost discutată în interiorul Coaliției.

"În ceea ce privește ideea unui candidat comun, despre care vorbește Mihai Tudose, aceasta nu s-a discutat in interiorul coaliției, s-a vehiculat în presă, dar eu vă spun că dreapta va da viitorul președinte al României și sigur că asta este o problemă care-i privește pe PSD. Noi mergem pe propriul principiul "prin noi înșine" și sunt sigur că batem orice candidat social-democrat, aurist, șoșocist, al noii drepte, pe oricine.



Românilor le mai spun ceva: dacă te-ai căsătorit odată în viață, ai copii frumoși și își merge bine, de ce să divorțezi? Dacă românilor le-a mers bine cu dreapta, cu Traian Băsescu și cu Klaus Iohannis, ce de ce să schimbăm?



Președintele partidului este obligat să-și asume candidatura, iar în acest context al războiului din Ucraina, cred că generalul Ciucă are prima șansă. (...) Daca PNL, singurul partid cu blazon din România, iese din blazare, vom fluiera, nu vom avea probleme, le spun oamenilor noștri din teritoriu doar să aibă un pic mai mult optimism



Dacă PNL intră in dispozitiv, nu se pune problema să ne temem de cineva, avem candidatul care știe geopolitică, este un familist, un om corect, care a condus Armata Română, a fost un premier eficient, deci avem argumente pentru care PNL merită să conducă România", a afirmat prim-vicepreședintel PNL Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea Plus.