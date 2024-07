"Ma cunosteam cu Dumitru Dumbrava pentru ca si in perioada in care eu am lucrat in minister ne-am intalnit de mai multe ori. Venea la Ministerul Justitiei cu diverse probleme. Nu ma cauta pe mine, in general il cauta pe ministru sau un secretar de stat. El este de profesie procuror. Venea la mine si dintr-o oarecare curtoazie. Nu participam la discutiile lui cu ministrul. Cand eram eu director, ministru era Catalin Predoiu. Sau venea la un secretar de stat. In rest, venea sa ma salute.

Nu stiu ce cauta un director SRI in Ministerul Justitiei. Eu ma miram cand venea. Am considerat aceste vizite-intalniri mai mult de curtoazie, de colegialitate, dar imi dau seamna ca el de fapt incerca sa construiasca o relatie spunandu-mi de fiecare data: "Trebuie sa tinem aproape ca o sa avem mult de lucru", s.a.m.d. ", a dezvaluit Ovidiu Putura, duminica seara, la emisiunea Culisele Statului Paralel.

Intrebat daca a simtit ca doreste sa construiasca o relatie cu el, Putura a replicat: "Da, cu siguranta dorea asta pentru ca el ma cauta. Pana nu am ajuns secretar de stat nu mi-a cerut sa fac lucruri. Dupa, au fost alte discutii si intalniri, nu au fost foarte dese, el nu venea la mine, vorbea direct cu ministrul. Ministrul cred ca era sunat de Coldea, de fapt. Cand am ajuns secretar de stat, ministru era Titus Corlatean. Venea la toti ministrii, dupa a fost Robert Cazanciuc. Singurul ministru la care nu am vazut sa vina era Mona Pivniceru. Eu am fost secretar de stat sub mai multi ministri, chiar si sub Ponta. Dumbrava am vazut ca a venit la toata lumea, in afara de Mona Pivniceru. Probabil ca, fiind si judecator de Inalta Curte inainte de a fi ministru, Pivniceru a tinut o distanta fata de SRI pentru ca imi aduc aminte ca ea m-a chemat odata in birou si mi-a zis: "Sunt adusa dimineata de SPP, purtata toata ziua oriunde avem noi treaba, cum facem sa scap eu de astia sa nu ma mai duca?" Dupa aceasta discutie am sunat la SPP sa intreb care e procedura sa renunte un ministru la serviciile lor. Am facut o cerere dupa in numele ei si SPP mi-a cerut sa semneze doamna ministru, sa-si ia angajamentul ca orice s-ar intampla isi asuma acest lucru. Am vorbit cu ea, i-am dat cererea formulata in numele ei personal, mi-a zis "Da-o incoace ca o semnez sa nu-i mai vad pe astia!" A renuntat la SPP. Cand Pivniceru era ministru, nu l-am vazut pe Dumbrava deloc. "

In ceea ce priveste problemele cu care venea Dumbrava la el cat timp a fost secretar de stat, Ovidiu Putura a explicat: "Imi aduc aminte de una care a provocat si o anumita suparare care anterior am inteles ca a fost discutata si cu ministrul cand a venit la minister, sa le transferam drepturile, competentele ministerului asupra detinutilor si arestatilor care vor avea bratara electronica. SRI nu avea nicio treaba cu asta, m-a mirat foarte mult. Cazanciuc era atunci ministru. I-am spus ca nu inteleg juridic si legal cum se poate face asta pentru ca SRI nu are aceste competente. Cazanciuc statea langa mine la aceasta intalnire si mi-a spus: "Lasa-i, lasa-i..." M-am intors si i-am spus: "N-am cum, nu se poate". Dumbrava a spus ca o sa-i spuna domnului general, referindu-se la domnul Coldea, si ca domnul general o sa se supere foarte tare. "

Intrebat care ar fi putut fi cauza dorintei lor de a lua la SRI aceasta urmarire a detinutilor cu bratara, Putura a explicat: "Aceste bratari sunt un sistem de monitorizare prin GPS a unor persoane. Practic, nu doreau bratara in sine, ci ca centrul de monitorizare sa fie in aributiunea lor. GPS-ul este incorporat in bratara, dar poate fi si neincorporat, pus in geanta... Pe acelasi sistem pe care ei aveau si centrul de monitorizare si interceptare a convorbirile telefonice. Asa a ramas, asa a fost..."

Potrivit fostului judecator, Dumitru Dumbrava mai venea la Ministerul Justitiei si cu anumite chestiuni legate de contracte.

"Ei aveau niste firme, din ce am inteles. Contracte in sensul de achizitii publice. La acele achizitii ei aveau diverse zone de interes unde ziceau ca sunt anumite firme controlate de ei sau ale lor si ca era bine sa castige la Ministerul Justitiei. Nu cunosc numele firmelor, dar asta era solicitarea ca la anumite licitatii vor participa anumite firme si daca se poate ca acele firme sa castige. Nu eram in gasca ca sa-mi spuna cine sunt. Singurul lucru pe care-l faceam atunci era sa numesc niste comisii de evaluare. Am refuzat ca eu nu ma ocup, ca eu doar numesc o comisie. Mi-a spus ca sunt suparati ca nu colaborez cu ei.

Firmele in geneal erau pe zona de IT. Era atunci in discutie dosarul electronic. Toata lumea era atunci fericita in instanta ca exista dosarul electronic. Asta s-a intamplat ca a venit covid-ul. Inaintea mea a fost secretar de stat Alina Bica. Ea incepuse sa faca demersurile ca sa avem dosar electronic in instanta.

Mi-a si zis cu cat trebuie sa castige o anumita firma. I-am spus ca e imposibil ca nu avem buget. Era vorba de milioane de euro. Atunci ministru era Cazanciuc. M-am dus la el si i-am spus si mi-a zis sa nu ma bag. Rugaminti din astea avea tot timpul", a msi pus Putura.