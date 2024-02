"Este un efort comun. Eu cred ca toate temele temele principale in acest moment au o radacina social-democrata, toate provocarile din acest moment, dupa crizele suprapuse, au rezolvari social-democrate, de aceea sunt convins ca acest an va fi anul social-democratiei.

Sunt ferm convins ca maine atat eu, cat si presedintele Nicolae Ciuca va vom raspunde la aceste intrebari (legate de comasare, candidati unici - n.r.). E incorect in timpul unor negocieri si unor discutii eu sa va spun cum se va face. Sa vedem care e propunerea finala. Sunt doua programe de armonizat (PSD si PNL - n.r.). E o cale foarte clara impotriva extremismului din Romania, care exista in acest moment.

E o alianta politica care va da stabilitate Romaniei", a aratat Ciolacu.

"Doresc maine sa anunt tot calendarul de alegeri, ca si prim ministru. Cand am luat decizia, am luat tot calendarul ca romanii sa stie cand se merge la vot", a adaugat liderul PSD.

El a precizat, raspunzand unei intrebari, ca sunt sanse foarte mici ca parlamentarele sa fie comasate cu prezidentialele.

"Imi doresc ca cele doua partide sa vina cu cele doua programe in ceea ce priveste stabilitatea Romaniei.

Am spus-o si in intalnirea cu partenerii europeni: daca nu am fi avut stabilitate politica nu ar fi existat cresterea economica".

Intrebat cine va da candidatul pentru prezidentiale, Cioalcu a rspuns scurt: "Romania".

"Exista oameni politici si oameni de stat. Cand ajungi intr-o anumita pozitie trebuie sa faci ce e mai bine pentru Romania. Inainte de a fi PSD-isti, PNL-isti, suntem romani. Hai sa vedem ce e mai bine pentru Romania", a transmis premierul.