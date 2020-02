PSD schimbă strategia pe tema anticipatelor

Gabriel Zetea spune că PSD nu se opune anticipatelor.

”Nu un singur partid poate hotărî soarta alegerilor anticipate parlamentare în acest an. Sigur că nu este neapărat o soluție pentru România, ci pentru anumite partide politice, care va genera o anumită criză politică în următoarele luni, dar având în vedere că există o largă majoritate în cadrul partidelor politice care își doresc aceste alegeri anticipate, PSD nu se va opune, adică nu are cum s-o facă, pentru că nu avem majoritate în cadrul Parlamentului României. Și atunci mai bine începem să conlucrăm pe acest subiect, partidele politice între ele, pentru a clarifica situația politică la nivel național”.

Întrebat ce înseamnă că PSD va ”conlucra” cu restul partidelor pe tema anticipatelor, social-democratul a răspuns: ”Adică nu se va încerca o tergiversare a calendarului sau eu știu ce măsuri ar fi la îndemâna Parlamentului, pentru ca alegerile anticipate să poată efectiv fi realizate.

Și Marcel Ciolacu a avut o poziție similară. Surse din PSD spun, însă, că social democrații își doresc ca alegerile anticipate pentru parlamenatare să se suprapună cu alegerile locale.