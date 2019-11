PSD mută frontul anti-Iohannis pe Facebook

2019-11-19 12:38:12 PSD ,porniti de la fapte si apoi să le comentați,ca generaliile sunt numai la securitate ,nu in propagandă

Cadeti in blăstămul hastgilor ,criticați in general,în special oameni.Intrebati-l pe dl Ionică de fapte :.Când a aprobat parlamentul României convenția de instituie a procurorului european ?Atunci de ce a intervenit prin telefon ,pentru Kovesi ,sprijinita de străini .nu e trafic de influență ?PSD vrea reformarea justiției,oameni cu vechme si competeni in funcții.Ce vrea dl presedine de se opune ?De ce vrea să se aplice codul penal ,cu articole neconstituționale ?Ce intelege prin Comisia de la Veneția,un organ care subordonează justiția ?Cum intelege raspundere magistraților de la DNA,când nu mai e Codrina ?Chiar crede ca dl Dragnea e corupt ?O idee pentru popor ,de ex impozitarea transferului veniturilor enorme obținute de străini,ar fi in intersul american ?