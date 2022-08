„Nu merg nici cu yachtul. Asta nu înseamnă că nefolosind metroul, pentru că nici nu am în zona în care stau, că nu știu problemele. Anul 2021 a fost un an de „excepție” pentru metrou. A însemant primul an în care nu a existat buget aprobat până la sfârșitul anului, dincolo de show-ul cu răngi. Anul 2021 s-a încheiat cu datorii de 200 de milioane, ceea ce înseamnă disconfortul bucureștenilor este dat de aceste datorii. La rectificarea bugetară am prevăzut sume de bani pentru metrou”, a spus Sorin Grindeanu, marți, într-o conferință de presă.

În fiecare dimineață, garniturile de metrou au întârzieri de zeci de minute, vin mai rar, iar acest lucru cauzază aglomerație.