"La data de 29 octombrie, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, astfel că procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de acesta, pentru 60 de zile", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Primarul, în vârstă de 51 de ani, a fost reținut în cursul zilei de marți, pentru 24 de ore.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 26 octombrie, acesta ar fi agresat fizic doi minori, de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozești, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea primăriei, potrivit IPJ Iași.