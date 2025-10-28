Cei doi copii au 14 şi respectiv 15 ani, ei susţinând că intenţionau să intre duminică în clădirea primăriei din Grozeşti, în căutarea unei toalete.

”La data de 28 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Răducăneni au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale, din comună”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.