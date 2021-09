Executivul a discutat, în ședința de marți, proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetară.

Proiectul pentru rectificare a fost adoptat, potrivit premierului Florin Cîțu.

Cîţu a anunţat alocări de 4,5 miliarde de lei pentru a susţine sistemul de sănătate, iar cheltuielile pentru investiţii cresc cu 6,6 miliarde de lei.

"În şedinţa de Guvern de astăzi, am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pe acest an. La baza rectificării stă o reevaluare a Produsului Intern Brut, în lumina informaţiilor referitoare la creşterea economică, PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde faţă de 1,11 miliarde la începutul anului. În prima parte a anului, investiţiile au avut o contribuţie majoră la PIB de peste 5 puncte procentuale în trimestrul 2, ceea ce arată că investiţiile sunt motorul creşterii economice. Se schimbă estimarea de creştere reală pe care am avut-o la începutul anului, acum mergem pe o estimare de 7% faţă de o estimare iniţială de 4,3%. Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, creşte de la 80 de miliarde la 83,8 miliarde, ceea ce reprezintă un deficit bugetar de 7,13% din PIB", a declarat premierul Florin Cîțu, după şedinţa de Guvern.

Ședința a avut loc fără miniștrii USR PLUS, care și-au depus demisiile, marți dimineață.