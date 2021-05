Dan Ilie Morega susține că nu a vorbit cu șeful poliției Gorj pentru demiterea polițistului, ba mai mult, îl acuză pe acesta că a tras un întreg încărcător de pistol într-o mașină care nu a oprit la comanda lui și în care se afla și o fetiță de 5 ani.

„Ce calitate am eu să dau eu ordine sefului IPJ Gorj ? Este o minciună sfruntată! Este o campanie împotriva personalităților din Gorj. Pe oamenii de afaceri respectabil din județ se pune presiune. În legătură cu polițistul, întrebați părinții lui despre el și profesorii. Nu se poate ca polițistul să tragă cu arma într-o mașină în care șoferul se afla în mașină alături de o fetiță de 5 ani. Acest polițist, depre care e vorba, e din Godinești și s-a dus la Pârău. Cred că îl cunoștea pe cel cu autoturismul, dar, totuși, nu ai voie să descarci un întreg încărcător de pistol Beretta într-un autoturism. Au venit reclamații la institutul pe care îl conduc. Trebuia să iau o poziție. Nu am avut nicio discuție cu comandatul poliției Gorj. Un polițist carea fost făcut la 6 luni nu are voie să poarte armă, față de cei care făceau școală de doi ani. Am informat în analiza mea instituțiile publice, am probe dar și martori”, susține Dan Ilie Morega.

Iulian Surugiu, președinte de onoare la Sindicatul Național al Agenților de Poliție, a declarat la Realitatea PLUS, că nu contestă capacitatea și nivelul de pregătire al polițistului, dar susține că, din păcate, Dan Ilie Morega nu a avut un comportament normal și spune că polițistul care l-a oprit nu știa cine e și ce poate să transporte în mașină.

Laurențiu Ciocăzanu, coordonatorul Vox Publica, îl acuză pe Dan Ilie Morega că nu-și mai aduce aminte de mesajul, aproape „cu pumnul în masă”, trimis prin intermediul presei către șeful poliției județene să ia măsuri împotriva polițistului în cauză. „Nu cumva șeful poliției județene, din păcate, a răspuns la cerințele domniei sale. Fenomenul baronilor care fac ce vor în județul pe care îl păstoresc se propagă de mulți ani”, susține Ciocăzanu.

În acealşi judeţ, în oraşul Motru, legea este făcută de nepotul baronului. Legătura dintre cei doi nu a fost ascunsă de ochii lumii. Proaspăt ales primar din partea PSD, Cosmin Morega, a primit cadou din partea unchiului său Dan Ilie Morega, o maşină de lux.

Cosmin Morega, primarul din Motru spune că este o campanie plătită de mediul de afaceri din zona Motru pentru că el respectă legea.

„Dacă organele statului au ajuns să fie la comanda acestor oameni influenți, iar atunci când aceștia vor controale, organele statului se mobilizează, atunci este grav. Nu vorbim de moloz, ci doar de câteva bucăți de beton, nu vorbim de jurnaliști, ci de un cont fals de Facebook, de o mașină pusă la dispoziție de un om de afaceri. V-aș invita în Motru să vedeți despre ce e vorba, să terminăm cu presa plătită de un anumit grup de interese. Să vedem ce zic oamenii despre activitatea mea. Aceste intimidări nu mă vor opri. Este prea mult și strigător să ai drumuri private asfaltate, dar care figurează ca terenuri agricole. Ei au de ascuns mizerii mari, de aceea vor să mă atace. Nu se mai poate să construiești oriunde, dar fără autorizații”, amenință primarul din Motru.